«Ресторанный метод» противопоказан: инфекционист Паниева рассказала, как распознать ботулизм

По данным телеграм-канала «112», десятки россиян пострадали от употребления готовой еды из сервисов доставки, больше половины находятся в тяжелом состоянии, а некоторых потребовалось подключить к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
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