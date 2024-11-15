Известный шеф-повар Василий Емельяненко побывал в гостях у певца Алексея Кабанова. Вместе с его коллегой по группе «Корни» Александром Бердниковым они приготовили на троих сочные бургеры исключительно из полезных продуктов.
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