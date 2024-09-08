Три украинских АЭС так и не подключились к ЛЭП после российских ударов

В организации МАГАТЭ пристально следят за положением дел в атомной энергетике Украины. В настоящее время три украинские АЭС еще не подключились к ЛЭП после российских ударов по энергетической инфраструктуре Украины.
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