Старожилы Сургута пожаловались Путину на выселение из исторического дома

Общественная организация старожилов Сургута написала коллективное обращение к президенту РФ Владимиру Путину и губернатору ХМАО Наталье Комаровой с просьбой не выселять их из помещения, которое находится в историко-культурном центре «Старый Сургут».
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