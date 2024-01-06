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Сергей Бабурин: Республика Сербская преодолеет все испытания

Сергей Бабурин: Республика Сербская преодолеет все испытания

Президент Республики Сербской (РС) Милорад Додик получает многочисленные поздравления в связи с предстоящим 9-го января празднованием 32-го Дня рождения РС, а также слова поддержки в условиях развернутого Вашингтоном и Лондоном судебного преследования сербского лидера.

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