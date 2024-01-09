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Гендиректор НРА предположила снижение цен на квартиры в старом фонде на 10–15%

Гендиректор НРА предположила снижение цен на квартиры в старом фонде на 10–15%

Охлаждение ипотечного рынка приведет к тому, что цены на квартиры в старом фонде снизятся на 10–15%. Таким прогнозом в интервью «Известиям» поделилась гендиректор Национального рейтингового агентства (НРА) Татьяна Григорьева.

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