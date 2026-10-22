Российский теннисист Карен Хачанов вышел в четвертьфинал турнира категории ATP 250 в Алма-Ате. В матче 1/8 финала россиянин одолел чеха Томаша Махача со счётом 6:2, 4:6, 7:6 (9:7).
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