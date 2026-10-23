Глава польского правительства Дональд Туск сообщил, что получил информацию от лидера киевского режима Владимира Зеленского, касающуюся предложения львовских властей посвятить 2027 год Украинской повстанческой армии*.
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