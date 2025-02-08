Приложения «Госуслуги Дом» изменят жизнь россиян

Представленная в приложении «Госуслуги Дом» и на портале ГИС ЖКХ достоверная информация о начислениях, датах поверки счетчиков, а также корректные данные об управляющих организациях, способствуют снижению количества мошеннических действий, в том числе при совершении гражданами платежей за ЖКУ.
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