Приложения «Госуслуги Дом» изменят жизнь россиян

Представленная в приложении «Госуслуги Дом» и на портале ГИС ЖКХ достоверная информация о начислениях, датах поверки счетчиков, а также корректные данные об управляющих организациях, способствуют снижению количества мошеннических действий, в том числе при совершении гражданами платежей за ЖКУ.