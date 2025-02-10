В Нижегородской области в суд направлено уголовное дело об участии в деятельности экстремистской организации

Следствием ОМВД России по г. Шахунья установлено, что в период с февраля 2020 года по август 2021 года трое местных жительниц, являясь проповедниками запрещённой организации, проводили беседы среди городского населения в целях пропаганды деятельности запрещенной организации и принимали непосредственное участие в конспиративных сборах (собраниях).