В Отрадненском районе в реабилитационный центр инвалидов хотели купить автомобиль за 3,5 млн рублей

После прокурорской проверки закупку дорогостоящего автомобиля для госучреждения отменили. На сайте единой информационной системы в сфере закупок Краевой комплексный центр реабилитации инвалидов "Медуница" из Отрадненского района разместил извещение о проведении электронного аукциона.