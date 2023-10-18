В Отрадненском районе в реабилитационный центр инвалидов хотели купить автомобиль за 3,5 млн рублей

После прокурорской проверки закупку дорогостоящего автомобиля для госучреждения отменили. На сайте единой информационной системы в сфере закупок Краевой комплексный центр реабилитации инвалидов "Медуница" из Отрадненского района разместил извещение о проведении электронного аукциона.
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