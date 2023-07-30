Анчелотти о 0:3 от «Барсы»: «Обидно проигрывать. «Реал» играл очень хорошо на протяжении часа»

«Сегодня было много позитивного. В целом мы играли неплохо, хорошо прессинговали, у нас были моменты, показали мобильность… Из негатива – в первом тайме у нас не получались стандарты, в концовке мы много атаковали, и это стоило нам двух пропущенных голов.
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