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Деннис Шредер: «Леброн сказал, что наберет 40 очков в матче с «Атлантой»

Разыгрывающий «Лейкерс» Деннис Шредер во время послематчевого интервью форварда Леброна Джеймса заявил, что 4-кратный MVP обещал добраться до отметки в 40 очков в игре с «Атлантой».

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