Toyota разработала водородную печь для пиццы

По данным компании Toyota, приготовление итальянского лакомства в ней делает его вкуснее. Уникальный проект Toyota реализовала совместно с производителем кухонной техники Rinnai в рамках продвижения технологии использование водорода в качестве автомобильного топлива.
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