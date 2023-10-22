Как выбрать щётку-крацовку

Крацовка (часто употребляется также термин «крацевание») представляет собой технологию механической очистки поверхности металлических деталей или проката, преимущественно горячекатаного, с целью удаления следов окалины и иных загрязнений.
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