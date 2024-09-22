В МАЗе рассказали, как потеряли 25 минут на старте ралли-рейда «Холмы России»

В МАЗе рассказали о потере 24 минут на старте ралли-рейда «Холмы России»МАЗ-СПОРТавтоЛидер МАЗ-СПОРТавто Сергей Вязович рассказал, что случилось с его экипажем на втором спецучастке бахи «Холмы России-2024».