Алаудинов: бойцы 41 день были в полном окружении и не оставили позиции

Российские бойцы 41 день находятся в полном окружении на одном из участков рядом с Мартыновкой в Курской области и бьются, героически уничтожая противника, рассказал командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов в беседе с РИА Новости.