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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Альба об 1:1 с «Локо»: «Ростов» отлично сыграл. Попробовали на контратаках – это был очень эффективный стиль»

— Мы отлично сыграли, я очень доволен ребятами. Мы попробовали играть на контратаках – это был очень эффективный с нашей стороны стиль.

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