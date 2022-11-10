Разведенный отец исчез с трехлетним сыном в Приморье

В Приморском крае разыскивают трехлетнего ребенка. Григория Соловчука еще в начале августа забрал из детского сада отец, с которым мать ребенка в разводе, сообщили ИА UssurMedia волонтеры "ПримПоиска".
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