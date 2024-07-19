Россию на Олимпиаде представят 15 человек - 15 ПРЕДАТЕЛЕЙ РОДИНЫ!. Кто они?

Виктор Илюшин

В основном все они уже давно граждане России только условно. Живут и тренируются за рубежом. Россию представляют официально, поскольку это сулит хорошие материальные выгоды, немалые денежные вливания и призы. Вместе с отменой этих "плюшек" быстренько откажутся и от гражданства РФ