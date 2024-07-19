Даниил Медведев На XXIII летние Олимпийские игры в Париже от России поедут спортсмены, выступающие в нейтральном статусе и соблюдающие ряд условий, установленных Международным олимпийским комитетом (МОК).
Россию на Олимпиаде представят 15 человек - 15 ПРЕДАТЕЛЕЙ РОДИНЫ!. Кто они?
Комментарии
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Вы - иностранец?
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10 час.
Александр
Теннисисты все живут на западе
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9 час.
Виктор Илюшин
В основном все они уже давно граждане России только условно. Живут и тренируются за рубежом. Россию представляют официально, поскольку это сулит хорошие материальные выгоды, немалые денежные вливания и призы. Вместе с отменой этих "плюшек" быстренько откажутся и от гражданства РФ
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5 мин.
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