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Газета.ру

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Актриса Лонгория заявила, что не разрешает сыну смотреть "Отчаянных домохозяек"

Актриса Лонгория заявила, что не разрешает сыну смотреть "Отчаянных домохозяек"

Актриса Ева Лонгория призналась, что запретила сыну Сантьяго Энрике смотреть сериал «Отчаянные домохозяйки» с ее участием.

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