Красивые открытки на 1 сентября: 45 вариантов для поздравлений

Первый день осени — особенная дата для всей страны. В школах проходят торжественные линейки, звучат первые звонки, а ученики и учителя вновь встречаются после летних каникул, чтобы вместе начать новый учебный год.
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