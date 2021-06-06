Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Васса А Б
    лучше бы сожрал, уродов, ради забавы убивающих животныхВ Тверской област...
  • СЕРГИУС ДОСТОПОЧТИМЫЙ
    Геройский Дядька -здоровья Тебе .Собак в Тверской ...
  • анатолий андреев
    Это уже конченые отморозки! После отсидки их надо ссылать на крайний север НАВСЕГДА!!Два жителя Твери ...

Игорь Руденя поздравил жителей Тверской области с Днем русского языка и Пушкинским днем в России

Игорь Руденя поздравил жителей Тверской области с Днем русского языка и Пушкинским днем в России

06 июня – День русского языка и Пушкинский день России. С праздником жителей Тверской области поздравил губернатор Игорь Руденя.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх