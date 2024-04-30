Глава Гагаузии Гуцул прибыла к зданию суда в Кишиневе

ИЗВЕСТИЯ Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул прибыла к зданию суда в Кишиневе, где во вторник, 30 апреля, должно начаться слушание о незаконном финансировании запрещенной в республике партии "Шор".
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