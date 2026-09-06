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Газета.ру

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NatMet: 19 видов кишечных бактерий могут участвовать в поражении печени

NatMet: 19 видов кишечных бактерий могут участвовать в поражении печени

Ученые из Гетеборгского университета обнаружили возможный механизм, связывающий кишечные бактерии с редким заболеванием печени: 19 видов бактерий производят вещество ImP, которое, попадая в клетки желчных протоков, запускают процессы воспаления и фиброза.

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