Экс-игрок «Спартака» Пареха рассказал о драке с Комбаровым

Николас Пареха, бывший футболист московского «Спартака», рассказал о своих воспоминаниях о том, как он подрался с одноклубником Кириллом Комбаровым в перерыве матча Российской премьер-лиги (РПЛ) с грозненским «Тереком».
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