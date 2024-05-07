Аппарат приморского бизнес-омбудсмена подготовил и направил в уполномоченный орган отзывы на 21 проект НПА

Почти четверть всех проектов нормативных актов, выставленных для публичного обсуждения на региональном портале оценки регулирующего воздействия (ОРВ), прошла анализ в аппарате Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Приморском крае на предмет наличия в них положений, содержащих чрезмерные требования, новые необоснованные обязательства или влекущие дополнительные издержки бизнеса.
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