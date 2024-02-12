Почему посадили сотрудников телеграм-канала Собчак, как экс-зять Мишустина стал «грибным королем» и биткоин по $50 000

Дело сотрудников телеграм-каналов Ксении Собчак закончилось реальными сроками, и немаленькими. Бывшего коммерческого директора холдинга Собчак «Осторожно: медиа!» Кирилла Суханова суд приговорил к 7,5 годам колонии, а сотрудников телеграм-канала «Тушите свет» Ариана Романовского и Тамерлана Бигаева — к 7 годам.
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