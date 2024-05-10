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Синоптик Леус раскрыл тайны петербургской погоды на пятницу

Синоптик Леус раскрыл тайны петербургской погоды на пятницу

Петербуржцы столкнутся с последствиями циклона. Ведущий аналитик погодного центра «ФОБОС» Михаил Леус считает, что в пятницу, 10 мая, в Санкт-Петербурге будут ощущаться последствия циклона над северо-востоком европейской части России.

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