Синоптик Леус раскрыл тайны петербургской погоды на пятницу

Петербуржцы столкнутся с последствиями циклона. Ведущий аналитик погодного центра «ФОБОС» Михаил Леус считает, что в пятницу, 10 мая, в Санкт-Петербурге будут ощущаться последствия циклона над северо-востоком европейской части России.