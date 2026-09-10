Юрист Матюшенков: за скрытую камеру в квартире могут осудить на четыре года

Размещение скрытой камеры в съемной квартире может привести к уголовной ответственности. Об этом RT рассказал первый заместитель директора Центра развития законодательства, кандидат юридических наук Дмитрий Матюшенков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Зеленский: в случ...
- Мерц подтвердил, ...
- Герасимов: ВС Рос...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым