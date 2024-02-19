Лидер британской оппозиции ответил Трампу

Лидер британской оппозиционной Лейбористской партии Кир Стармер заявил европейским политикам, что в случае избрания премьером будет всецело поддерживать союзников в усилении роли НАТО, и раскритиковал заявления бывшего президента США Дональда Трампа по этому поводу.
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