Лидер британской оппозиции ответил Трампу

Лидер британской оппозиционной Лейбористской партии Кир Стармер заявил европейским политикам, что в случае избрания премьером будет всецело поддерживать союзников в усилении роли НАТО, и раскритиковал заявления бывшего президента США Дональда Трампа по этому поводу.