В Санкт-Петербурге 25 декабря ожидается дождь

Столбики термометров во второй половине дня покажут +1. +3 градуса В предстоящую среду, 25 декабря, в Санкт-Петербурге будет облачная с прояснениями погода, которая принесет с собой осадки в виде небольшого мокрого снега на местах ночью.
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