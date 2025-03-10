Правительство поддержало рост штрафов за перевозку детей без автокресел

Законопроект, авторами которого выступили сенаторы Совфеда, предлагает двукратно увеличить штраф за нарушение требований к перевозке детей в автомобилях без специальных автокресел и бустеров, сообщает RT со ссылкой на проект кабинета министров.
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