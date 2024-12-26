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"За этова дети не хочить учиться": Блогер наглядно показал, для чего в России ввели новое требование при приёме в школу мигрантов

Блогер Сергей Колясников наглядно показал, для чего в России ввели новое требование при приёме в школу детей мигрантов.

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