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Мостовой о Батракове: «Вышел в Лиге чемпионов против «Спортинга» — и все, потерялся. Это другой футбол»

Мостовой о Батракове: «Вышел в Лиге чемпионов против «Спортинга» — и все, потерялся. Это другой футбол»

Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой оценил перспективы Алексея Батракова в «Галатасарае».

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