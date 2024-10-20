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Великий Новгород: велосипедист столкнулся с автомобилем на Нехинской улице, получив сотрясение мозга

Великий Новгород: велосипедист столкнулся с автомобилем на Нехинской улице, получив сотрясение мозга

Несколько дней назад в Великом Новгороде произошло дорожно-транспортное происшествие, которое стало единственным происшествием со смертельным исходом или серьезными травмами в Новгородской области за последние сутки.

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