Великий Новгород: велосипедист столкнулся с автомобилем на Нехинской улице, получив сотрясение мозга

Несколько дней назад в Великом Новгороде произошло дорожно-транспортное происшествие, которое стало единственным происшествием со смертельным исходом или серьезными травмами в Новгородской области за последние сутки.
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