Чемпион UFC Ян вступил в перепалку с бойцом Двалишвили на пресс-конференции

Российский боец смешанных единоборств, чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе Петр Ян вступил в перепалку с бывшим чемпионом промоушена в легчайшем весе (до 61 кг) Мерабом Двалишвили, представляющем Грузию, на пресс-конференции перед их боем.
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