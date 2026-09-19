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Газета.ру

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Чемпион UFC Ян вступил в перепалку с бойцом Двалишвили на пресс-конференции

Чемпион UFC Ян вступил в перепалку с бойцом Двалишвили на пресс-конференции

Российский боец смешанных единоборств, чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе Петр Ян вступил в перепалку с бывшим чемпионом промоушена в легчайшем весе (до 61 кг) Мерабом Двалишвили, представляющем Грузию, на пресс-конференции перед их боем.

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