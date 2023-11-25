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Соболев о матче с «Балтикой»: «Играли в снежки, мяч не катился. Игра тяжелая, если это можно назвать игрой»

Соболев о матче с «Балтикой»: «Играли в снежки, мяч не катился. Игра тяжелая, если это можно назвать игрой»

Московская команда добилась победы в Калининграде в рамках 16-го тура Мир Премьер-лиги (2:0). Игра проходила на заснеженном поле.

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