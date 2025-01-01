В Ямало-Ненецком автономном округе пропала женщина с двумя детьми

В Ямало-Ненецком автономном округе рядом с факторией Порц-Яха пропала женщина с двумя детьми. Об этом 31 декабря сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе отдела гражданской защиты и пожарной безопасности Управления гражданской защиты и безопасности администрации Ямальского района.
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