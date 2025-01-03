Гений про злодейства А что, Олег Царев переквалифицировался в экономисты? Ну до чего ьни все-таки разносторонние, эти бывшие граждане бывшей республики" Ку ни ткни, они обо всем имеют собственное мнение, транслируют его в мир и разъясняют причинно-следственные связи и цепочки.
Новые советы для России
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Александр Рожков
Автор, какая то баба, которая называет сама себя "Гений про злодейства" Канешна плохой. Смеет критиковать власть и, о ужас", даже критикует наших зажравшихся упырьков...!!!
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17 час.
Александр Рожков
https://www.mk.ru/politics/2024/01/29/zhizn-i-neveroyatnye-obogashheniya-rossiyskikh-oligarkhov-v-epokhu-svo.html
Жизнь и невероятные обогащения российских олигархов в эпоху СВО
mk
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17 час.
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