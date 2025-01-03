Закон и Порядок
Геополитика и РоссияКартина дняПРАВИЛА САЙТА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон и Порядок

135 770 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Невидимка Невидимка
    Да эти хохлы уже всех достали со своими"кулаками".ВСУ собирают удар...
  • Лидия Андреева
    Надо этому Матвейчеву присвоить статус иноагента.Депутат Матвейчев...
  • Анатолий ashkourin
    Бег на месте общеукрепляющий...ежели хохлы не вымрут,то мы их обязательно победим.ВСУ собирают удар...

Новые советы для России

Новые советы для России

Гений про злодейства А что, Олег Царев переквалифицировался в экономисты? Ну до чего ьни все-таки разносторонние, эти бывшие граждане бывшей республики" Ку ни ткни, они обо всем имеют собственное мнение, транслируют его в мир и разъясняют причинно-следственные связи и цепочки.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Рожков
Автор, какая то баба, которая называет сама себя &quot;Гений про злодейства&quot;                                                                                                            Канешна плохой. Смеет критиковать власть и, о ужас&quot;, даже критикует наших зажравшихся упырьков...!!!
Ответить
17 час.
Александр Рожков
https://www.mk.ru/politics/2024/01/29/zhizn-i-neveroyatnye-obogashheniya-rossiyskikh-oligarkhov-v-epokhu-svo.html
Жизнь и невероятные обогащения российских олигархов в эпоху СВО
mk
Ответить
17 час.

Картина дня

наверх