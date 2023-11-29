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Политический эксперт Гусев считает маловероятным открытие границы с Финляндией

Политический эксперт Гусев считает маловероятным открытие границы с Финляндией

Решение Финляндии обратно открыть границу с Россией представляется маловероятным, а сам факт наличия закрытых КПП является провокацией, заявил во вторник доктор политических наук, профессор РАН Александр Гусев.

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