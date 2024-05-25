«Философия денег…»

Деньги это посреднический мошеннический фантик! Который, якобы обладает независимым от воли и мировоззрения людей собственным волшебством сверх точной меры чего угодно количеством денежных фантиков, и потому реализует это волшебство в неотвратимость продажи-покупки чего угодно за строго отмеренное количество денежных фантиков! 😇

Игорь Кузнецов

Часто это именно так: "Власть-это деньги, а деньги - это власть". При этом обязательно бывает "кризис власти". Как правило при этом деньги девальвируются, а власть оказывается в руках тех, кто более красноречиво "кидает лозунги" в народ о СПРАВЕДЛИВОСТИ. Далее - "новый виток" нарождения "элиты" с накоплением богатств и жаждой бесконечной власти. Мудрый руководитель "снимает пенку с верхов" и создаёт нормальные условия жизни остальным, как хозяин ухаживает за своим стадом.