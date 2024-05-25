«Философия денег…»

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Комментарии
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Влас Семенюк
Прямо на ступенях Фрунзенский набережной!
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3 час.
Александр Макеев
Деньги это посреднический мошеннический фантик! Который, якобы обладает независимым от воли и мировоззрения людей собственным волшебством сверх точной меры чего угодно количеством денежных фантиков, и потому реализует это волшебство в неотвратимость продажи-покупки чего угодно за строго отмеренное количество денежных фантиков! 😇
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2 час.
Игорь Кузнецов
Часто это именно так: &quot;Власть-это деньги, а деньги - это власть&quot;. При этом обязательно бывает &quot;кризис власти&quot;. Как правило при этом деньги девальвируются, а власть оказывается в руках тех, кто более красноречиво &quot;кидает лозунги&quot; в народ о СПРАВЕДЛИВОСТИ. Далее - &quot;новый виток&quot; нарождения &quot;элиты&quot; с накоплением богатств и жаждой бесконечной власти. Мудрый руководитель &quot;снимает пенку с верхов&quot; и создаёт нормальные условия жизни остальным, как хозяин ухаживает за своим стадом.
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2 час.

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