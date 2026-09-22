Актер из «Глухаря» Тимофей Ухов скончался из-за сердечного приступа

Актер, режиссер, продюсер и каскадер Тимофей Ухов, известный по сериалам «Глухарь» и «Тайны следствия», умер от сердечного приступа.
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