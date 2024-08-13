«Галатасарай» сыграет с «Янг Бойз», «Црвена Звезда» – с «Буде-Глимт», «Динамо» Киев – «Зальцбург» и остальные пары 4-го раунда квалификации ЛЧ

Путь чемпионов «Янг Бойз» – «Галатасарай» «Динамо» Загреб – «Карабах» «Мидтьюлланд» – «Слован» Братислава «Буде-Глимт» – «Црвена Звезда» «Мальме» – «Спарта» Путь представителей лиг «Лилль» – «Славия» «Динамо» Киев – «Зальцбург» Матчи пройдут 20-21 и 27-28 августа.
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