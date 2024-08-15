🤝 Волонтёры из Крыма отправят в Курск 8 тонн яблок Помощь для соотечественников предприниматели и волонтёры из Симферопольского района собрали буквально за 3 дня.
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🤝 Волонтёры из Крыма отправят в Курск 8 тонн яблок Помощь для соотечественников предприниматели и волонтёры из Симферопольского района собрали буквально за 3 дня.