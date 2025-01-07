Священник ПЦУ посоветовал ТЦК молиться святому Иоанну на успешный отлов уклонистов и благословил их труд

Священник созданной при Петре Порошенко раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) Ярослав Ясенец в своей проповеди, размещённой на видеохостинге YouTube, заявил, что поведение украинских уклонистов от службы в рядах ВСУ является ошибочным.
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