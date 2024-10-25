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Диетолог Дианова: ежедневное употребление хурмы может привести к проблемам с пищеварением

Диетолог Дианова: ежедневное употребление хурмы может привести к проблемам с пищеварением

Хурма — сезонный фрукт, содержащий большое количество антиоксидантов и витаминов. Этот продукт положительно влияет на укрепление иммунитета, помогает снизить уровень холестерина и нормализовать давление, однако ежедневное употребление хурмы может навредить организму.

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