Диетолог Дианова: ежедневное употребление хурмы может привести к проблемам с пищеварением

Хурма — сезонный фрукт, содержащий большое количество антиоксидантов и витаминов. Этот продукт положительно влияет на укрепление иммунитета, помогает снизить уровень холестерина и нормализовать давление, однако ежедневное употребление хурмы может навредить организму.
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