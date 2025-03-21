Посол РФ в Танзании рассказал о подготовке поездки группы российских туроператоров

В финальной стадии находится подготовка ознакомительной поездки группы российских туроператоров в Танзанию, по итогам которой будут подготовлены новые предложения и направления для отдыха в этой стране, заявил в интервью «Известиям» посол РФ в Танзании Андрей Аветисян.
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