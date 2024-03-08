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Рост внешней торговли Китая находится на прочной основе

Рост внешней торговли Китая находится на прочной основе

Правительство уверено, что сможет поддерживать прочные основы внешней торговли Китая, поскольку экспорт поднимается по цепочке создания стоимости, а рынок импорта открывает большие возможности в условиях сложной глобальной экономической ситуации и неопределенности, заявил 6 марта министр торговли Ванг Вэньтао (Wang Wentao).

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