5 самых странных созданий, обнаруженных учеными в водах вокруг Антарктиды

Антарктида давно перестала быть «пустым белым пятном» на карте: чем больше туда отправляется экспедиций, тем яснее становится, что под толщей льда и в холодных водах Южного океана скрывается жизнь, которая выглядит настолько непривычно, что легко кажется чем-то совершенно нереальным.